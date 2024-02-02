Eyüpsultan\'da Ahşap Bina Alev Alev Yandı

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EYÜPSULTAN'da, tek katlı ahşap bina alev alev yandı. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre göçmenlerin yaşadığı tek katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar evde yaşayanlara uyarıda bulunarak evden çıkmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören Nevzat Avcı, "Pazarda çalışıyorduk, arkadaşım yanıma gelip 'Yangın çıkmış arabaları çekelim' dedi dedi. İtfaiyeye yol açmak için koşa koşa geldik. Dört göçmen kalıyormuş bir de aile varmış.Komşuların dediğine göre herkesi çıkarmışlar." diye konuştu.