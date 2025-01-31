Eyüpsultan'da Aile Katliamı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Aile Katliamı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan\'da Aile Katliamı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

17 yaşındaki B.Y, ailesini silahla öldürdükten sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

31.01.2025 16:16
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Eyüpsultan'da bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartman dairesinde anneannesi Fatma İnce'yi (71), babası Mehmet Yenigün'ü (43), annesi Aysun Yenigün'ü (32) ve kardeşi Z.Y'yi (12) silahla öldürdüğü gerekçesiyle Bursa'da yakalanan şüpheli B.Y'nin (17) Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı B.Y, polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildiği öğrenildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede, B.Y'nin, babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki apartmandaki dairede, anneanne Fatma İnce, baba Mehmet Yenigün, anne Aysun Yenigün ve çocukları Z.Y. silahla vurularak öldürülmüş, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin ise evden kaçtığı tespit edilmişti.

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y'yi Bursa'da yakalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Aile Katliamı: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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