Eyüpsultan'da Beton Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Beton Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Eyüpsultan\'da Beton Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında, Muhittin D. (19) idaresindeki otomobil, Rami Caddesi Edirnekapı Kavşağı'nda beton bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre durdu, ancak aracın çekilmesiyle normale döndü.

19.02.2024 22:37  Güncelleme: 22:38
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Eyüpsultan'da, beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Muhittin D. (19) idaresindeki 34 GTV 197 plakalı otomobil, Rami Caddesi Edirnekapı Kavşağı'nda önce refüje ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık personeli tarafından Muhittin D. hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle duran trafik akışı aracın çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA

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