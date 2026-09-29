Eyüpsultan'da camide havaya 4 el ateş sonrası 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan'da camide havaya 4 el ateş sonrası 2 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Camisi'nde ibadet sırasında çıkan kavgada ruhsatlı silahla havaya 4 el ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tartışmanın namaz sırasında başladığı, imamın camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Eyüpsultan Camisi'nde silahla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam camide ibadetin devam ettiği sırada aralarında çıkan kavgada ruhsatlı silahla havaya 4 el ateş eden A.M.Ç. ile tartıştığı S.A'nın (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli arasındaki tartışmanın namaz sırasında başladığı, olayın ardından imamın camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.
İki şüpheli, dün akşam yaşanan olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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