Eyüpsultan'da Gastronomi Günlükleri Etkinliği İle Yerel Lezzetler Kutlandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Gastronomi Günlükleri Etkinliği İle Yerel Lezzetler Kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi ve İBB işbirliğiyle düzenlenen Gastronomi Günlükleri etkinliği, çeşitli atölye, panel ve konserlerle zenginleştirildi. Etkinlik, Eyüpsultan'ın turizm potansiyelini ve yerel mutfak kültürünü öne çıkardı.

21.04.2025 11:35  Güncelleme: 12:58
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(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğinde Osmanlı Park'ta düzenlenen "Gastronomi Günlükleri"nde, uygulamalı atölyeler, konserler, çocuk etkinlikleri ve özel tadım etkinlikleri yapıldı.

Turizm Haftası kapsamında, üreticiyi tanımak, emeğe değer vermek, sofraya geleni anlamak ve tabaktaki hikayeyi duymak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi işbirliğinde, Osmanlı Park'ta "Gastronomi Günlükleri" etkinliği düzenlendi.

Gastronomi meraklılarını bir araya getiren etkinlikte çeşitli söyleşiler, uygulamalı atölyeler, konserler, çocuk etkinlikleri ve özel tadım etkinlikleri yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği düzenlendi. Şenlikte Eyüpsultan Belediyesi Bale Okulu ve Modern Dans Okulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halk Dansları ekibi, Kosova Halk Dansları ekibi ve Kazakistan Halk Dansları ekibi performans sergiledi.

Turizm potansiyeli ele alındı

Etkinlik, moderatörlüğünü TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi, İTO Restoran, Yiyecek ve İçecek Komitesi Başkanı Ebru Koralı'nın yaptığı, Eyüpsultan Geliştirme Merkezi (ESGEM) Genel Müdürü Özcan Biçer ile İBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Eyüpsultan'ın Gastronomi Ekseninde Turizm Potansiyeli ve Stratejiler" konulu panelle başladı. Panelde, Eyüpsultan'ın gastronomi ekseninde turizm potansiyeli tüm yönleriyle konuşulurken, bu konuda yapılan stratejik çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

İlk gün konser etkinliği ile sona erdi

Moderatörlüğünü gazeteci Orhun Atmış'ın yaptığı "Yerel Yönetim Eliyle Sosyal Lezzet: Eyüpsultan Belediyesi Restoran/Tesis Örnekleri ve Atıksız Mutfak Uygulama Örnekleri" konulu panelin konukları ise Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu ile Eyüpsultan Belediyesi Esbaş Genel Müdürü Süleyman Ilıca oldu. Panelde, Eyüpsultan Belediyesi'nin gastronomi alanında hizmet veren tesisleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, tesislerde verilen hizmetlerde özellikle dikkat edilen lezzet ve hijyen konuları anlatıldı. "Fine Dining Lokantaların Şehir Kimliğine Katkısı", "İstanbul'un Lezzetli Suyu", "Yerel Kooperatifler ve Adil Gıdaya Erişim", "Atıksız Mutfak Uygulamaları" gibi temaların da ele alındığı ilk gün konserle sona erdi.

Minik misafirler turşu kurdu

Etkinliğin ikinci gününde ise sokak lezzetlerinden kahvehane kültürüne, kırsalda tarım ve turizmden Eyüpsultan'ın yerel ustalarına uzanan oturumlar düzenlendi. "Göç, Emek ve Sofra" oturumunda ise Eyüpsultan'ın çok kültürlü mutfak yapısı sosyolojik açıdan değerlendirildi. İki gün boyunca alanı ziyaret edenler, Eyüpsultan Belediyesi şefleriyle yöresel lezzetlerin yapımına katılma imkanı buldu. Minik misafirler ise kurabiye, cupcake süsleme, turşu kurma ve tohum topu yapımı gibi atölyelerde eğlenceli vakit geçirdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Gastronomi Günlükleri Etkinliği İle Yerel Lezzetler Kutlandı - Son Dakika

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