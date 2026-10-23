Eyüpsultan'da iddiaya göre ışık arızası olan kavşakta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da iddiaya göre ışık arızası olan kavşakta iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da Beylerbeyi Caddesi üzerindeki kavşakta iddiaya göre ışıklandırmaların çalışmaması nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Eyüpsultan Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi'nde bulunan kavşakta iddiaya göre ışıklandırmaların çalışmaması nedeniyle 34 VZ04 41 plakalı otomobille seyir halindeki 34 NHM 332 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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