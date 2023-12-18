 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda Talat Kaya hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Savcılık, sanıkların müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Eyüpsultan\'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
18.12.2023 - 14:45,
Abone Ol

İstanbul Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan silahlı saldırıda tadilat yapmak için orada bulunan Talat Kaya'nın hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emirhan Örs ve Üveyiz Kınay ile tutuksuz sanık Emre Duran katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, Kaya'nın ailesi ile bazı müştekiler de hazır bulunduğu duruşmaya başka suçtan dolayı kaldığı Çanakkale'deki cezaevinden firar etmesi nedeniyle Doğan Gökdoğan'ın katılamadığı belirtildi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Uzunyayla ve müşteki Ahmet Adanmış arasında husumet olduğunu belirtti.

Sanık Üveyiz Kınay'ın olay günü sanıklar Emirhan Örs ve Doğan Gökdoğan ile müşteki Adanmış'ı yaklaşık bir saat boyunca çalıntı araçla aradıkları kaydedilen mütalaada, Adanmış'ın arkadaşları müştekiler Muhammed Talha Aksakal ve kardeşi Ahmet Taha Aksakal'ı ziyarete gittiği kafeye Kınay tarafından uzun namlulu silahla 12 el ateş edildiği anlatıldı.

Mütalaada, taraflarla ilgisi olmayan, o sırada kafede perde takan maktul Talat Kaya'nın başına isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği, müştekiler Ahmet Taha Aksakal ile Adanmış'ın hayati tehlike geçirecek derecede yaralandıkları, müşteki Aksakal'ın havaya ateş etmesiyle sanıkların ateşe son verip olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

Sanık Kınay'ın aynı ortam içerisinde bulunan müştekilere yönelik hedef gözetmeden öldürücü nitelikte uzun namlulu silahla tüm şarjörü boşalttığı aktarılan mütalaada, Uzunyayla'nın saldırıyı azmettirdiği vurgulandı.

Mütalaada, sanıklar Üveyiz Kınay, Emirhan Örs ve söz konusu suçlara azmettiren Fatih Uzunyayla'nın "kasten öldürme" ve üç kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ve 27'şer yıldan 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Bu sanıkların üzerlerine atılı "mala zarar verme" suçu yönünden müştekilerin şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle düşme kararı verilmesi istenen mütalaada, sanık Kınay'ın ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Mütalaada, Doğan Gökdoğan ve Emre Duran'ın üzerlerine atılı suçlara ilişkin yeterli delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi istenirken sanık Uzunyayla'nın hükümle birlikte tutuklanması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan taraflar, savunma yapmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eyüpsultan'da 1 Haziran 2021'de yaşanan olay öncesinde, taraflar Ahmet Adanmış ve Fatih Uzunyayla arasında küfürleşme sonrasında husumet oluştuğu belirtiliyor.

Üveyiz Kınay'ın saldırıyı düzenlemesi için Uzunyayla tarafından azmettirildiği anlatılan iddianamede, olay günü sanık Kınay'ın çalıntı araçla kafeye uzun namlulu silahla 12 el ateş ettiği kaydediliyor.

Saldırı sırasında, taraflarla ilgisi olmayan Talat Kaya'nın tadilat yapılan kafenin perdelerini takarken başına isabet eden kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanık Üveyiz Kınay'ın "olası kastla kasten öldürme", iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 40 yıl 4 aydan 89 yıl 6 aya kadar hapse mahkum edilmesi isteniyor.

İddianamede, sanık Uzunyayla'nın "olası kastla kasten öldürme" ve iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarına azmettirdiği gerekçesiyle 39 yıldan 77 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması, sanıklar Doğan Gökdoğan, Emirhan Örs ve Emre Duran'ın ise benzer suçlardan 11 yıl altışar aydan 38 yıl dokuzar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eyüpsultan, Cumhuriyet, İstanbul, Fatih, Saldırı, Ölüm, Yaralanma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


15:16
Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu. Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
15:10
Dışişleri'nden, AB ile vize kriziyle ilgili heyecanlandıran açıklama: Bazı ilerlemeler kaydedildi Dışişleri'nden, AB ile vize kriziyle ilgili heyecanlandıran açıklama: Bazı ilerlemeler kaydedildi
15:08
Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur

Son Dakika
15:16 Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
15:10 Dışişleri'nden, AB ile vize kriziyle ilgili heyecanlandıran açıklama: Bazı ilerlemeler kaydedildi
15:08 Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:26:49. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement