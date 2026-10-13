Eyüpsultan\'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu İSKİ bahçesine düştü, 2 yaralı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu İSKİ bahçesine düştü, 2 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da bir hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 2 araca çarparak İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı; olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çalışmalar sürüyor.
EYÜPSULTAN'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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