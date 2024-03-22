Eyüpsultan\'da meydana gelen kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Eyüpsultan'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok'un, olayın meydana geldiği gün arkadaşlarıyla bir kafede oturmasına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda, ortaya çıkan, bir kafenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kazanın meydana geldiği gün, sürücü T.C. ile onun bir erkek arkadaşının yanı sıra anne Eylem Tok ile kadın arkadaşının beraber aynı masada oturması yer aldı.
Kafede bir süre vakit geçiren T.C. ile arkadaşının buradan ayrılmasının ardından arkadaşıyla oturmayı sürdüren Eylem Tok'un gelen arama üzerine bir süre telefonla konuşması kameralarca kaydedildi.
Görüntünün devamında telefonla görüşen Tok'un beraberindeki kadınla hızla kafeden çıkması, telaşlı şekilde yürümesi ve buradan ayrılmasına ilişkin anlar dikkati çekti.
Başka bir görüntüde ise sürücü T.C'nin, kaza öncesinde arkadaşlarıyla bir benzincide vakit geçirmesi yer aldı.
Olay
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Şüphelinin babası Bülent C'nin iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Bülent C. ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Baba Bülent C. de "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent C. hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.
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