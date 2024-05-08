Eyüpsultan'da Öğrenci Tarafından Vurulan Okul Müdürü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Öğrenci Tarafından Vurulan Okul Müdürü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eyüpsultan\'da Öğrenci Tarafından Vurulan Okul Müdürü Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eyüpsultan'daki özel bir lisede, okulun eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan (74) son yolculuğuna uğurlandı. Oktugan için Eyüpsultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Oktugan'ın ailesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eski Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı. Cenaze namazı öncesi Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, tezkiye konuşması yaparak helallik istedi. Kılınan namazın ardından İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Piyerloti Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel lisede dün yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür İbrahim Oktugan'a odasında silahla ateş etmişti. Ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

08.05.2024 18:57
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Eyüpsultan'daki özel bir lisede, okulun eski bir öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan (74) son yolculuğuna uğurlandı.

Oktugan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Oktugan'ın ailesi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eski Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Cenaze namazı öncesi Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, tezkiye konuşması yaparak helallik istedi.

Müftü Eren, "Bu menfur durumu tekraren, birilerini 'göçmen' suretiyle ifade edip başka birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek de hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek, mümin ve muvahhit olarak şiarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kılınan namazın ardından İbrahim Oktugan'ın cenazesi, Piyerloti Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alibeyköy Mahallesi'ndeki özel lisede dün yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdür İbrahim Oktugan'a odasında silahla ateş etmişti.

Ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan Y.K. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Öğrenci Tarafından Vurulan Okul Müdürü Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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