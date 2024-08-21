Eyüpsultan'da taksiciye saldıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da taksiciye saldıran şüpheliler yakalandı

Eyüpsultan'da bir taksicinin darbedilip aracının gasbedilmesi olayıyla ilgili şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, kısa süre sonra kaza yaparak aracı bırakıp kaçmışlardı.

21.08.2024 17:16
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Eyüpsultan'da darbettikleri taksicinin aracını alıp kaçtıktan sonra kaza yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Rami Yeni Mahallesi'nde bir taksicinin darbedilip gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Esenyurt'a gitmek için taksici H.G'nin aracına binen 1 şüphelinin başka adreste bekleyen arkadaşını da araca aldıktan sonra sürücüyü darbedip taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

Kısa süre sonra taksiyle kaza yapan 2 şüphelinin, aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi.

Şüpheliler E.K. (24) ve M.A.G. (24) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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