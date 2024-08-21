Eyüpsultan'da darbettikleri taksicinin aracını alıp kaçtıktan sonra kaza yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Rami Yeni Mahallesi'nde bir taksicinin darbedilip gasbedilmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Esenyurt'a gitmek için taksici H.G'nin aracına binen 1 şüphelinin başka adreste bekleyen arkadaşını da araca aldıktan sonra sürücüyü darbedip taksiyle olay yerinden kaçtıklarını belirledi.
Kısa süre sonra taksiyle kaza yapan 2 şüphelinin, aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi.
Şüpheliler E.K. (24) ve M.A.G. (24) polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli "kasten yaralama" ve "yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da taksiciye saldıran şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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