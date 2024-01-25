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Eyüpsultan'da Tanker ve Tır Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Tanker ve Tır Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir tanker ile bir tır çarpıştı. Kazada, tankerin sürücüsü araçta sıkışırken diğer sürücü de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki şoför hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan\'da Tanker ve Tır Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı
25.01.2024 - 15:01,
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Eyüpsultan'da otoyoldaki gişelerde tankerin tıra çarpması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Başakşehir istikametinde ilerleyen Zafer Ş'nin kullandığı 73 FE 685 plakalı tanker, Işıklar gişelerinde duran Adnan K'nin yönetimindeki 05 AAV 833 plakalı tıra çarptı. Kazada, tankerin sürücüsü araçta sıkışırken diğer sürücü de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zafer Ş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan iki şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan iki araç çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA
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