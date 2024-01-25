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Eyüpsultan'da TIR ve beton mikseri çarpıştı: Yaralılar var - Son Dakika
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Eyüpsultan'da TIR ve beton mikseri çarpıştı: Yaralılar var

Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek üzere olan TIR'a arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı. Kaza sonucunda beton mikserinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan her iki aracın şoförü de hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra araçları çekti.

Eyüpsultan\'da TIR ve beton mikseri çarpıştı: Yaralılar var
25.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:19
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EYÜPSULTAN'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişeye girmek üzere olan TIR'a arkadan gelen beton mikseri çarptı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri, Başakşehir İstikametinde meydana geldi. 73 FE 685 plakalı beton mikseri, gişelere gireceği sırada önünde bekleyen Adnan Koçlar'un kullandığı  05 AAV 833 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan şoför Zafer Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralanan her 2 aracında şoförünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekildi.

Kaynak: DHA
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