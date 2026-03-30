Eyüpsultan'da toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarının çöktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İslambey Caddesi'ndeki bir evin arka kısmında yağışın da etkisiyle toprak kayması meydana geldi.
Toprak kayması sonucu evin istinat duvarı çöktü.
Olay anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, toprak kaymasıyla birlikte istinat duvarının çökmesi yer alıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?