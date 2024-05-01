Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Eyüpsultan\'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında Kerem Çelik idaresindeki otomobil, Hasdal Viyadüğü girişinde demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Kerem Çelik hayatını kaybederken, araçtaki Kübra Çelik ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası otoyolda temizlik çalışması yapıldı.

01.05.2024 06:25
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Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Kerem Çelik idaresindeki 34 ZS 3163 plakalı otomobil, Hasdal Viyadüğü girişinde bulunan demir bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Kerem Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Kübra Çelik yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri otoyolda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA

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