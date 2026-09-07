Eyüpsultan'da umumi tuvalette elektrik akımına kapılan görevli hayatını kaybetti
İsmail Ayaz (36), Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi'ndeki umumi tuvalette su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Eyüpsultan'da su motorunu tamir ettiği sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi Kalenderhane Caddesi'nde bir umumi tuvalette görevli olan İsmail Ayaz (36), su motorunu tamir ettiği esnada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ayaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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