Eyüpsultan\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı, Eyüpsultan 5. Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen K.P. idaresindeki 34 FAY 529 plakalı cip 2 araca çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle sürüklenen cip önce takla attı, ardından 34 GSS 838 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 34 FAY 529 plakalı cipin sürücüsü K.P. ile eşi K.P. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen 5 araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

'ARKAMDAKİ ARAÇ, TERS DÖNMÜŞ BİR ŞEKİLDE BANA DOĞRU GELİYORDU'

Kazaya karışan 34 GSS 838 plakalı otomobilin sürücüsü Özkan Deniz, "Trafik durduktan bir süre sonra arkadan çarpma sesleri geldi. En son arkamdaki araç, ters dönmüş bir şekilde bana doğru geliyordu. En son bana da vurdu. Benden önce 2 araca daha vuruyor. Birini bariyerlere sıkıştırmış, diğerini orta şeride atmış. Takla atan araçtaki karı koca 2 kişi yaralandı. Bilinçleri açıktı, herkes onları çıkarmak için o araca koştu. Diğer araçlarda yaralı yoktu. Ambulans kısa sürede geldi, yaralıları hastaneye götürdü" dedi.