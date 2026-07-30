Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
EYÜPSULTAN'da motosikletle bir oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli silahla iş yerine ateş açtı.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan bir oto galerinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, silahla iş yerine ateş açtı.
2'Sİ AĞIR 4 YARALI
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandıkları belirlenen Enes S.(34), Ensar S.(29), Onur G.(30), Onur H.(27) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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