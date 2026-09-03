Ezanı Güzel Okuma Yarışması Finali Çanakkale'de - Son Dakika
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Ezanı Güzel Okuma Yarışması Finali Çanakkale'de

Ezanı Güzel Okuma Yarışması Finali Çanakkale\'de
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Çanakkale'deki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katıldığı programda, ezanın kimlik ve vatan ile bağını vurgulayan açıklamalar yapıldı. Yarışmada Denizli'den Turan Tosun birinci, Gaziantep'ten Halil Bilge Tan ikinci, Erzurum'dan Cihan Emre Akbulut üçüncü oldu.

ÇANAKKALE'de, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 21'incisi düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali Çanakkale'de düzenlendi. 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ve çok sayıda davetli katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

'EZANI BELKİ DE BİZİM KADAR KENDİ KİMLİĞİNE NAKŞETMİŞ BAŞKA BİR MİLLET YOKTUR'

Ezanın sadece namaz daveti değil aynı zamanda bir kimlik beyanı olduğunu söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ezan, 'ben buradayım' demektir. 'Ben hazırım' demektir, 'tarafım' demektir. O kimlik beyanının tüm minarelerden eksiksiz bin yıllarca okunması için büyük mücadele etmiş şehitlerimiz, gazilerimiz, yöneticilerimiz. İnşallah kıyamete kadar da bu ezanların dinmemesi için gayret etmeye devam edeceğiz. Her Müslüman memlekette ezan vardır. İçeriği aynı olmakla beraber farklı tonlarda okunur. Ancak ezanı belki de bizim kadar kendi kimliğine nakşetmiş başka bir millet yoktur diye düşünüyorum. Biz milletimizi tanımlarken gururla; 'ezan', 'bayrak', 'vatan' deriz. Hiç kimse ezanla vatanı, hiç kimse ezanla yüreğiyle devletini bu kadar özleştirmez diye düşünüyorum. Bizim ezan halimiz vardır. Ezan halimizle beraber hatıralarımızı yaşarız. Ezan duyduğumuzda esnafımızın iş yeri gürültülüyse ara verir. Sanatçımız şarkı söylüyorsa konserini keser. Uzanıyorsak ayağa kalkarız, otururuz, toparlanırız. Ezan hali tüm milletimize özel bir hatıradır. Bizim için ayrı bir kıymettir. Bu ezan halimizi kollamak, korumak, tüm evlatlarımıza bir yaşam tarzına eğitilmek hepimizin görevi olsa gerek diye düşünüyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından finale katılan yarışmacılar teker teker performansını sergiledi. Yarışmanın 1'incisi Denizli'den katılan Turan Tosun, 2'ncisi Gaziantep'ten katılan Halil Bilge Tan, 3'üncüsü ise Erzurum'dan katılan Cihan Emre Akbulut oldu. Yarışma 1'incisi ödülünü Bakan Yardımcısı Turan'dan aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ezanı Güzel Okuma Yarışması Finali Çanakkale'de - Son Dakika

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