Ezher Şeyhi: İslam Birliği Olmadan Gazze Krizleri Sona Ermez - Son Dakika
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Ezher Şeyhi: İslam Birliği Olmadan Gazze Krizleri Sona Ermez

Şeyh Tayyib, gerçek İslam birliği eksikliği nedeniyle Gazze'deki trajedilerin sürdüğünü vurguladı.

20.02.2025 19:18
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Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, İslam dünyasında gerçek bir birlik olmadığı için Gazze Şeridi'nde yaşananlara tanıklık ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Müslüman Bilgeler Konseyi Başkanı olan Ezher Şeyhi Tayyib, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "İslam dünyasının diyaloğu" konulu konferans çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Yaklaşık 16 ay boyunca İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dikkati çeken Şeyh Tayyib, Müslümanların istikrar ve kalkınmalarının tek yolunun birlik olmalarından geçtiğini belirtti.

Müslümanların birlik olmalarıyla öz güvenlerini geri kazanacakları ve krizleri kendi başlarına çözebileceklerini dile getiren Şeyh Tayyib, şunları kaydetti:

"İslam ümmetinin birliği, kimsenin bir çivi dahi çakmaya güç getiremeyeceği bir duvardır, bu birlik olmadan da hiç kimse kendi başına kalkınamaz. İslam dünyasında gerçek bir birlik olsaydı Gazze'deki olaylar yaşanmayacaktı."

Anlaşmazlığa düşmenin diyalog ve birlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunun altını çizen Şeyh Tayyib, "Filistin davası ve Gazze meselesinden de bir ders çıkarabiliriz. Müslümanların gerçek birliği olsaydı, 16 aydan fazla süredir masum insanlar ve çocuklar öldürülmezdi veyahut Filistinlilerin topraklarından tehcir planları yapılmazdı." ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı Enver de Müslümanların bölünmesini isteyen herkesin önündeki kapıları kapatmanın önemine dikkati çekti.

Bahreyn'de "Tek ümmet, ortak kader" temasıyla gerçekleştirilen konferansa dünyanın çeşitli bölgelerinden alimler, kanaat önderleri, akademisyenler, düşünürler ve aydınlardan oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Ezher Şeyhi Tayyib, Bahreyn'den sonra "İslam dünyasının diyaloğu" konferansına Mısır'ın ev sahipliği yapacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ezher Şeyhi: İslam Birliği Olmadan Gazze Krizleri Sona Ermez - Son Dakika

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