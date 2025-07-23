Ezher Şeyhi'nden Gazze Çağrısı - Son Dakika
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Ezher Şeyhi'nden Gazze Çağrısı

23.07.2025 03:10
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Tayyib, Gazze için acil yardım çağrısı yaparak uluslararası toplumu soykırıma karşı harekete geçmeye davet etti.

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri ölümcül açlıktan kurtarmak için acil küresel çağrıda bulunarak, İsrail'in sürdürdüğü soykırımı durdurmak için dünya vicdanlarının derhal harekete geçmesini talep etti.

Tayyib, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden katliamın gölgesinde insan vicdanının tehlikede olduğunu belirterek, İsrail'e silah yardımı yapan veya kararlarla destekleyen herkesin bu suça doğrudan ortak olduğu konusunda uyardı.

Ezher Şeyhi Tayyib, dünyanın özgür, akılcı ve bilge insanlarının yaşayan vicdanlarına, Gazze halkını, "İsrail'in tarihte eşi benzeri görülmemiş bir güç ve vahşetle dayattığı" açlıktan kurtarmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in, bir lokma ekmek veya bir yudum su arayışında olan Gazze halkını kasıtlı olarak aç bıraktığını, yerinden edilmiş kişilerin barındığı yerleri ve "ölüm tuzakları" olarak nitelenen yardım dağıtım merkezlerini kurşunlarla hedef aldığını vurgulayan Tayyib, "İsrail'e silahla destek veren veya ikiyüzlü kararlarla ve sözlerle onu cesaretlendiren herkes bu soykırımın ortağıdır." ifadesini kullandı.

Tayyib, küresel sessizlik ile uluslararası toplumun savunmasız Filistin halkına destek vermekten geri durmasını ve Gazze halkının yerinden edilmesine yönelik her türlü çağrıyı reddettiklerini ve İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suçu kabul eden veya bu suça ortak olan herkesi tamamen sorumlu tuttuklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezher Şeyhi'nden Gazze Çağrısı - Son Dakika

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