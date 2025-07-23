F-35B Savaş Uçağı Kerala'dan Ayrıldı

YENİ DELHİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki bir havalimanında bir aydan fazla süre mahsur kalan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35B savaş uçağı, gerekli onarımların ardından salı günü Hindistan'dan ayrıldı.

İngiltere'den Avustralya'ya gitmekte olan hayalet savaş uçağı, 14 Haziran'da hidrolik arızası nedeniyle Kerala'nın başkenti Thiruvananthapuram'daki havalimanına iniş yapmak zorunda kalmıştı.

İngiltere'den gelen havacılık mühendisleri birkaç haftadır Kerala'da gerekli onarımları gerçekleştiriyordu.

Haberlere göre, tekar havalanan savaş uçağı Avustralya'nın Darwin kentindeki bir İngiliz uçak gemisine uçtu.