FAA'nın arıza nedeniyle verdiği emirle ABD'de tüm havalimanlarında uçuşlar durdu

FAA'nın arıza nedeniyle verdiği emirle ABD'de tüm havalimanlarında uçuşlar durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan arıza nedeniyle FAA, ABD genelindeki bütün havalimanlarında uçuşların durdurulması talimatını verdi. Bu talimatın ardından ülkedeki havalimanlarında uçuşlar durdu.
FEDERAL Havacılık İdaresi (FAA) tarafından hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir arıza nedeniyle ABD'deki tüm havalimanlarında uçuşların durdurulması emri verildi.
Kaynak: DHA
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