Fabrikada Elektrik Akımına Kapılan 3 İşçi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden 3 işçiden Naci Gezer (46), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde meydana geldi. Atık suların toplandığı kuyuda arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Naci Gezer, Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çelik (47) elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerin hayıtını kaybettiği belirlendi. 3 işçinin cenazesi, AFAD ekiplerince kuyudan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cumhuriyet savcıları, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturmanın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütüldüğü öğrenildi.

İşçilerden 2 çocuk babası Naci Gezer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. İlkadım ilçesindeki Hz. Ömer Camii'ne getirilen Gezer'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derecik Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mustafa İnanç'ın Kavak ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde, Yunus Çelik'in ise Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi'nde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.