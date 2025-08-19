Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalıştığı fabrikada bir makineye sıkışarak yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
75. Yıl Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'de metal ve plastik parça üretimi üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Kutluay Gümüş (33) makineye sıkışması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gümüş, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gümüş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Fabrikada İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?