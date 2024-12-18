Facebook'ta Filistinli Medya Etkisi Azaldı - Son Dakika
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Facebook'ta Filistinli Medya Etkisi Azaldı

Meta, Filistinli haber kuruluşlarının etkileşimlerini önemli ölçüde kısıtladı, İsrailli medya arttı.

18.12.2024 13:53
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Meta'nın sahip olduğu Facebook'un İsrail'in saldırılarını artırdığı 7 Ekim 2023 sonrası Filistinli haber kuruluşlarının etkileşimini "ciddi şekilde kısıtladığı" ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana, Gazze'ye dışarıdan sadece sınırlı sayıda gazetecinin girmesine ve girenlerin ise İsrail ordusu eşliğinde kontrollü çekim yapmasına izin verildi.

Gazze'den daha fazla haber almak isteyenler için ise bu boşluğu sosyal medya doldururken Filistin merkezli faaliyet gösteren Filistin TV, Wafa haber ajansı ve Filistinli Al Watan News gibi haber kuruluşlarının Facebook sayfaları, dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi için hayati bir bilgi kaynağı olarak öne çıktı.

BBC bu kapsamda, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından önceki ve sonraki bir yıl içinde Filistin merkezli önde gelen 20 haber kuruluşunun Facebook sayfalarındaki etkileşimini inceledi.

Savaş döneminde kitlesel etkileşimin artması beklenirken, analizde, Filistin merkezli medya kuruluşlarının Facebook hesaplarının etkileşiminde 7 Ekim 2023 sonrası yüzde 77'lik düşüş olduğu görüldü.

Facebook'ta 5,8 milyon takipçisi bulunan Filistin TV'de çalışan gazeteciler, paylaşımlarını gören kişi sayısında yüzde 60'lık düşüş olduğunu gösteren istatistikleri BBC ile paylaştı.

Filistin TV'de çalışan gazeteci Tarık Ziyad, konuya dair "Etkileşim tamamen kısıtlandı ve paylaşımlarımızın insanlara ulaşması durdu." dedi.

İsrailli haber kuruluşlarının etkileşimleri artmış

Etkileşim oranlarındaki düşüşün sebebini inceleyen BBC, İsrail merkezli haber kuruluşlarına baktığında ise tam tersi bir grafik tespit etti.

Yediot Ahronot, Israel Hayom ve Channel 13 gibi 20 İsrailli haber kuruluşunun Facebook sayfaları incelenirken bu sayfaların etkileşimlerinin ise yaklaşık yüzde 37 arttığı ortaya konuldu.

BBC ayrıca, Sky News Arabia ve Al Jazeera gibi önde gelen 30 Arapça haber kaynağının Facebook sayfalarında da aynı analizi gerçekleştirdi.

Buralarda ise etkileşimde yaklaşık yüzde 100 gibi bir artış görüldü.

Meta'dan belirli sesleri kasıtlı olarak bastırdığı imalarına itiraz

Facebook'un sahibi Meta, belirli sesleri kasıtlı olarak bastırdığı yönündeki imaların "kesinlikle yanlış" olduğunu belirtiyor.

Meta, Hamas'ın hem ABD hem de Meta'nın kendi politikaları kapsamında tehlikeli bir örgüt olarak tanımlandığı gerekçesiyle bu grubun "ifade özgürlüğü hakkını dengelemekte zorlandığını" açıkladı.

Konuya dair açıklama yapan Meta'nın bir sözcüsü ise "Hata yaptığımızı kabul ediyoruz, ancak belirli bir sesi kasıtlı olarak bastırdığımıza dair herhangi bir ima kesinlikle yanlıştır." dedi.

Meta çalışanları, Filistinlilere karşı politikalarının daha agresif hale getirildiğini düşünüyor

Meta'nın eski ve mevcut beş çalışanı da şirket politikalarının Filistinli kullanıcılar üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirerek, "Hamas saldırısından sonraki bir hafta içinde kod değiştirildi ve esasen sistem Filistinlilere karşı daha agresif hale getirildi." ifadesini kullandı.

Şirket içi mesajlarda bir mühendisin "Filistinli kullanıcılara karşı yeni bir önyargı getirebileceğinden" hareketle söz konusu kod değişikliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği de görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Facebook'ta Filistinli Medya Etkisi Azaldı - Son Dakika

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