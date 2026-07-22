Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti açıklaması ve partide yaşanan istifaların ardından, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Öztrak, " Cumhuriyet Halk Partisi, bir asır önce, savaş meydanlarında emperyalizmin boyunduruğunu kıranların, bugün, saray otokratlarıyla 'müzakere edilmez, mücadele edilir' diyenlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün emaneti partimizi, bagaj olarak gören ve iktidar olmak için kurtulmak gerektiğini düşünen AKP mukallitlerinin değil, arınmak yerine partimizi kendilerine siper etmeye cüret edenlerin değil, gerektiğinde göğsünü partisine siper edenlerin partisidir." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE KÖTÜLÜK YAPILIYOR"

Öztrak sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Saray'la 'arka kapı' diplomasisi yürüttüklerini söyleyip aldıkları garantilere güvenenlerin, 'karar çıkarsa bileklerimi keserim' diyecek kadar Saray'a ve ortaklarına bel bağlayanların, Erdoğan'ın ayağına kırmızı halı serip CHP Genel Merkezi'nin gönderine forsunu çekenlerin, CHP milletvekillerinden AKP Genel Başkanını Meclis'te ayakta karşılamalarını isteyenlerin, Saray'ın ortağının karşısında iki büklüm ceket ilikleyenlerin CHP milletvekillerine vereceği şeref dersi olamaz.

Bizler Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstüne titreyen, bu çatı altında ülkemiz için mücadele vermekten şeref duyanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman dara düşse, Cumhuriyetin değerlerini içine hiçbir zaman sindiremeyenlerin, bu değerlere saldırmak için fırsat bulduğunun farkında olanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimizin benimsediği Cumhuriyet değerlerinin, yaşam tarzlarının sigortası olduğunu bilenleriz. Ergen tavırlarla, 'ben yoksam parti de olmasın' diyerek, partimizin üzerinde ter ter tepinmeye kalkanlar, ayrılırken partiyi de bitirmeye çalışanlar, sadece CHP'ye değil, milletimize de kötülük yapmaktadır.

Bölgemizde kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemde, ülkenin sigortası olan partinin gücünü tırpanlamak, iyi niyetli olamaz. Gün, küçük hesapların girdabında kaybolmanın, sığ limanlarda şahsi hırsların peşine düşmenin günü değildir. Gün, bir asırlık tecrübeyle geleceği görme, devlet ciddiyeti ve sarsılmaz bir millet sevdasıyla tek yürek, tek bilek olma günüdür. Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında fazilet ve adalet mücadelesini, omuz omuza, eksilmeden, eğilmeden sürdürmeye kararlıyız."