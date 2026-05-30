Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

ANTALYA'da bir haftadır 40 metrelik falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Falezlerdeki oyuğa saklanan kedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerde meydana geldi. Falezlerin alt kısmından gelen kedi sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kedinin bulunduğu noktaya ulaşabilmek için özel kurtarma ekipmanlarıyla aşağı indi. Yanlarına mama da alan itfaiye erleri, korktuğu için bulunduğu yerden çıkmayan kediyi sakinleştirerek yakalamaya çalıştı. Ancak ekiplerin 15 dakika süren çabası sırasında kedi, falezlerde bulunan dar bir oyuğun içerisine girerek gözden kayboldu. Ekipler bu kez hayvan kurtarma aparatlarını kullanarak kedinin saklandığı oyuğa müdahale etti.

TİTİZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Titiz bir çalışma yürüten itfaiye erleri, oyuk içerisinde sıkışan kediyi çıkardı. Kurtarılan kedi daha sonra bez bir torbanın içerisine alınarak halatla yukarı çıkarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından kedi, veterinere götürüldü. Kedinin bir hafta önce falezlerden düştüğü ve daha önce de itfaiye ekiplerinin bölgede kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi. İlk müdahalede kedinin bulunduğu noktadan çıkarılamadığı, bu nedenle zaman zaman bölgeye gelerek takip edildiği belirtildi. DHA)