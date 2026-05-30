Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
30.05.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA'da bir haftadır 40 metrelik falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Falezlerdeki oyuğa saklanan kedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerde meydana geldi. Falezlerin alt kısmından gelen kedi sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kedinin bulunduğu noktaya ulaşabilmek için özel kurtarma ekipmanlarıyla aşağı indi. Yanlarına mama da alan itfaiye erleri, korktuğu için bulunduğu yerden çıkmayan kediyi sakinleştirerek yakalamaya çalıştı. Ancak ekiplerin 15 dakika süren çabası sırasında kedi, falezlerde bulunan dar bir oyuğun içerisine girerek gözden kayboldu. Ekipler bu kez hayvan kurtarma aparatlarını kullanarak kedinin saklandığı oyuğa müdahale etti.

TİTİZ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Titiz bir çalışma yürüten itfaiye erleri, oyuk içerisinde sıkışan kediyi çıkardı. Kurtarılan kedi daha sonra bez bir torbanın içerisine alınarak halatla yukarı çıkarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından kedi, veterinere götürüldü. Kedinin bir hafta önce falezlerden düştüğü ve daha önce de itfaiye ekiplerinin bölgede kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi. İlk müdahalede kedinin bulunduğu noktadan çıkarılamadığı, bu nedenle zaman zaman bölgeye gelerek takip edildiği belirtildi. DHA)

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Yaşam, kedi, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Schengen vizesinde karaborsa krizi Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı Schengen vizesinde karaborsa krizi! Fiyatlar 1000 euroya kadar ulaştı
Zeynep Sönmez, Fransa Açık’ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi
Göle’de kayıp kadının cesedi bulundu Göle'de kayıp kadının cesedi bulundu
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Av tüfeği aniden ateş aldı Kuzenini başından vurdu Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
Montella’dan geleceği için açıklama Montella'dan geleceği için açıklama

13:15
CHP Genel Merkezi’nde arbede Partililerle güvenlikler birbirine girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Partililerle güvenlikler birbirine girdi
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı
12:40
“Kocamla ilişkin var“ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
"Kocamla ilişkin var" dedi, genç kızı defalarca bıçakladı
12:14
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler
11:38
Rakam inanılmaz İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para
10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:53
Saat aynı, mekan farklı CHP’de bayramlaşma düellosu
Saat aynı, mekan farklı! CHP'de bayramlaşma düellosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 13:25:49. #7.13#
SON DAKİKA: Falezlerde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.