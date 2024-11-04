Falezlerdeki genç polisle ikna edildi - Son Dakika
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Falezlerdeki genç polisle ikna edildi

Falezlerdeki genç polisle ikna edildi

Antalya'da yasak bölgedeki falezlere çıkan genç, polisle yapılan görüşmeler sonrası ikna edilerek alındı.

04.11.2024 12:04
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ANTALYA'da girişin yasak olduğu 30 metrelik falezlere çıkıp, polis gelince annesinin aranmasını isteyen genç, güçlükle ikna edildi. Eylemine son veren bu kişi, polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. Bir genç, manzarayı seyretmek için girişin yasak olduğu bölgeden geçerek yaklaşık 30 metrelik falezlere çıktı. Bu kişinin uzun süre falezlerde oturduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler falezlerde oturan genci, saatlerce ikna etmeye çalıştı. Annesinin gelmesini isteyen genç, ekiplere annesini arattı. Ekipler anneden yanıt alamayınca falezlerde oturmaya devam eden genç, polis ekibinden içki talebinde bulundu. Bir süre daha falezlerin kenarında oturan genç, ikna edilerek bulunduğu yerden alınıp, Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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