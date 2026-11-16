FAO Türkiye yetkilisi, COP31'de tarım ve gıdada kadın ve gençlerin rolünü vurguladı - Son Dakika
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FAO Türkiye yetkilisi, COP31'de tarım ve gıdada kadın ve gençlerin rolünü vurguladı

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FAO Türkiye yetkilisi, COP31\'de tarım ve gıdada kadın ve gençlerin rolünü vurguladı
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FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, COP31'de tarım ve gıda sistemlerinde kadın ve gençlerin daha etkin rol alması gerektiğini söyledi. Selışık, kırsalda kadınların iş gücünde etkin olduğunu, gençlerin de dönüşüme dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

YEŞİM YÜKSEL - Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tarım ve gıda sistemlerinde kadınların ve gençlerin daha etkin rol alması gerektiğini söyledi.

Selışık, COP31'de AA muhabirine tarım ve gıda sistemlerinin artık iklim değişikliğinin merkezinde yer aldığını bildirdi.

Tarımın, iklim finansmanından çok az faydalandığını ancak "Uygulama COP'u" olarak nitelendirilen COP31 ile uygulamaya dönük eylemlere geçilebileceğini belirten Selışık, uygulamanın gerçekleşebilmesi için taahhütlerden eylemlere geçilmesi ve ortaklıkların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Selışık, tarım ve gıda sistemlerindeki dönüşümün kadınlar ve gençler olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin etkilerinin bertaraf edilmesine ya da uyum sağlamada toprak su ve gıda güvenliğinin temininde birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Artık daha fazla kadının, daha fazla gencin bu işin içinde tutulması gerekiyor ki nüfus yaşlanıyor. Neredeyse dünyada özellikle kırsal kesimde kadınların iş gücünün ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Mevcutta yüzde 45 nüfus kırsalda kadın olarak çalışıyor ve tarım-gıda sistemlerinin üretimine katkıda bulunuyor. Bu nedenle onlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam edileceğini bütün paydaşlarımızla her türlü platformda konuştuk. Gençleri de dahil etmemiz gerekiyor. Gençler geleceğin hem girişimcileri hem belki araştırmacıları belki de sadece çiftçileri çünkü bir doğaya da dönüş var."

"Tarım iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla ön plana çıkarılmalı"

Gıda ve tarımın COP31'in öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Selışık, tarımın iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla ön plana çıkarılması, gelecek COP zirvelerinde de ele alınması ve bu alana yönelik finansmanın artırılması gerektiğini anlattı.

Selışık, Türkiye'nin FAO çalışmalarında gıda güvenliği başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, tohumculuğun, balıkçılığın ve ormancılığın geliştirilmesi gibi konuları kapsayan 40 proje düzeyinde 30 milyon dolarlık katkıda bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin sahip olduğu bilgi ve birikimi söz konusu projelerle Orta Asya'ya aktardığını kaydetti.

COP31'de en çok konuşulan toprak, su ve arazi rehabilitasyonu konularının da proje bazında Türkiye'nin deneyimleriyle Orta Asya ülkeleriyle buluşturulduğu bilgisini veren Selışık, şöyle devam etti:

"Sadece FAO-Türkiye Ortaklık Programı altındaki kaynaklar değil, Küresel Çevre Fonu'ndan gelen kaynaklar ya da Green Climate Fund'dan gelen kaynaklar Orta Asya ülkelerine FAO'nun teknik desteğiyle aktarılıyor ki şu ana kadar da gerçekten bu çabalarla Orta Asya'daki ülkeler giderek tarım alanında güçleniyorlar. Zaten potansiyelleri var. Ellerindeki kaynakları daha etkin şekilde kullanmak için Türkiye ve FAO'nun yapmış olduğu ortaklık programıyla bu neticeleri hep birlikte projelerden görüyoruz."

Türkiye'nin ev sahipliği övgü topluyor

Farklı ülkelerden, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine dair güzel sözler duyulduğuna işaret eden Selışık, programın ilk haftasında iklim finansmanı, temiz enerji, gıda israfı gibi başlıkların tartışıldığını bildirdi.

Selışık, finansmanla bilgi ve teknoloji hamlelerine de ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, FAO'nun, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gıda kayıp ve israfının raporlanmasına yönelik "Followers Forest" isimli bir girişim başlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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