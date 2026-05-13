Farage'a 5 Milyonluk Bağış Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Farage'a 5 Milyonluk Bağış Soruşturması

13.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nigel Farage, 5 milyon sterlinlik bağışı beyan etmediği için İngiltere Parlamentosu'nda soruşturuluyor.

İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi, aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage hakkında 5 milyon sterlinlik bağışı beyan etmediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti, Farage'ın milyarder iş insanı ve Reform UK Partisi destekçisi Christopher Harborne'dan aldığı 5 milyon sterlinlik bağış hakkında İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi'ne başvurdu.

Komite, başvurunun ardından açtığı soruşturma kapsamında, Farage'ın bu bağışı Avam Kamarası kuralları kapsamında beyan edip etmediğini inceleyecek.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi, Farage'ın milyarder iş insanı ve Reform UK Partisi destekçisi Christopher Harborne'dan aldığı 5 milyon sterlinlik bağışı Avam Kamarası kuralları kapsamında beyan edip etmediğini inceleyecek.

Komitenin soruşturması, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Komite'ye başvurmasının ardından başlatıldı.

Öte yandan, Muhafazakar Parti, 5 milyon sterlinlik bağış konusunda İngiltere Seçim Komisyonuna da başvurdu, komisyon da konuyu değerlendirmeye aldı.

Bağışın, "kişisel ve koşulsuz bir hediye" olduğu savunuldu

Aşırı sağcı parti lideri Farage, söz konusu paranın milletvekili seçilmeden önce verildiğini belirterek bunu beyan etme yükümlülüğü bulunmadığını savundu.

Muhalefet partileri ise Farage'ın, Temmuz 2024'te milletvekili seçildikten sonra bu ödemeyi milletvekili çıkar kayıtlarına eklemesi gerektiğini kaydetti.

Reform UK Partisi'nden yapılan açıklamada, Farage'ın söz konusu ödemenin "kişisel ve koşulsuz bir hediye" olduğunu her zaman açık şekilde ifade ettiği belirtilerek, "Herhangi bir kural ihlal edilmedi. Bu meselenin tamamen kapanmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avam Kamarası kurallarına göre, yeni milletvekillerinin, seçimden önceki 12 ay içinde elde ettikleri mali çıkarları ve kayda geçirilmesi gereken menfaatleri seçimden sonraki bir ay içinde bildirmesi gerekiyor.

"Tamamen kişisel hediyeler" veya "ticari olmayan aile destekleri" genellikle kayda geçirilmezken, hediyeyi veren kişinin motivasyonu ve hediyenin kullanım amacının dikkate alınması gerekiyor.

Kuralları ihlal ettiği tespit edilen milletvekilleri yazılı ya da sözlü özürden, parlamentodan uzaklaştırmaya kadar farklı yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Farage, ocak ayında da 384 bin sterlinlik mali çıkarını zamanında beyan etmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi Yetkilisi Daniel Greenberg, bunun "kasıtsız bir ihlal" olduğuna hükmederek, Farage'ın herhangi bir yaptırım uygulanmadan kayıtlarını güncellemesine izin vermişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Farage'a 5 Milyonluk Bağış Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:45. #7.12#
SON DAKİKA: Farage'a 5 Milyonluk Bağış Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.