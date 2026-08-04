Fas'dan Düzensiz Göç Açıklaması - Son Dakika
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Fas'dan Düzensiz Göç Açıklaması

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Fas yetkilisi, düzensiz göçle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı, başarılarını aktardı.

Faslı üst düzey bir yetkili, düzensiz göçle mücadelenin ortak bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek, Fas'ın bu konuda "üzerine düşen payı fazlasıyla üstlendiğini" ileri sürdü.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'a konuşan ve ismi açıklanmayan hükümet yetkilisi, Fas'ın düzensiz göçle mücadele çerçevesinde "egemen, sadık ve sorumlu bir ortak" olmaya devam ettiğini kaydetti.

Fas'ın hiçbir zaman baskılara boyun eğmediğini dile getiren yetkili, "Ülkemiz asla şantaj veya zorlama altında hareket etmemiştir. Çalışmalarımızın temelindeki ana motivasyon her zaman taahhütlerimiz ve sorumluluk bilincimiz olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, düzensiz göçle mücadelenin ortak bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Göç olgusunun karmaşık bir yapıya sahip olduğuna, tüm tarafların üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken yetkili, Fas'ın bu konuda "üzerine düşen payı fazlasıyla üstlendiğini" ileri sürdü.

"İspanya ile işbirliği örnek niteliğinde"

Gösterdikleri çabaların somut sonuçlar doğurduğunu vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:

"Bu bağlılık herkes için somut sonuçlarla kendini gösteriyor; bazıları elde edilen bu büyük başarının büyüklüğünü fark etmeden bunu sıradan bir durum gibi görse de... Bu amaçla önemli insani, teknik ve mali kaynaklar seferber edilmiştir. Fas ile İspanya hükümeti arasındaki işbirliği bu anlamda örnek niteliğindedir."

Son iki yılda 150 binden fazla göç girişimi engellendi

Sahadaki verilere ilişkin bilgi veren yetkili, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2024 yılında 79 bin, 2025 yılında ise 74 bin düzensiz göç girişiminin engellendiğini açıkladı.

Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 2024 ve 2025 yılları arasında 632 insan kaçakçılığı şebekesinin çökertildiğini belirten yetkili, aynı dönemde denizlerde düzenlenen operasyonlarla 32 binden fazla göçmenin boğulmaktan kurtarıldığını aktardı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'dan Düzensiz Göç Açıklaması - Son Dakika

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