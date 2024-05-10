Fas, Doğu Kudüs'teki imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas, Doğu Kudüs'teki imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdı

Fas, Doğu Kudüs\'teki imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdı

Fas'ta Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, 2024'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurdu. Projeler kapsamında tarihi eserler restore edilecek ve sosyal hizmetler sağlanacak.

10.05.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta Beyt Mal el- Kudüs eş-Şerif Ajansı, 2024'te işgal altındaki Doğu Kudüs'te imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdığını duyurdu.

Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı Müdürü Muhammed es-Salim eş-Şarkavi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Doğu Kudüs'te 1 milyon dolar değerinde imar ve restorasyon projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Bu projeler kapsamında Kudüs Üniversitesi'nin giriş ve avluları ile Eski Şehir bölgesinde 10, Eski Şehir bölgesi dışında 5 yapının da arasında olduğu tarihi eserlerin restore edileceği ve sosyal hizmetlerin sağlanacağı bir yapı inşa edileceğini ifade eden Şarkavi, projelerin bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Şarkavi ayrıca projelerin finansmanına Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından Filistin'de İmarı Destekleme Derneğinin de katılacağını belirtti.

Filistin'de İmarı Destekleme Derneği Başkanı Muhammed Cemal el-Buzeydi de Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı'nın Kudüs'teki tarihi eserleri korumada üstlendiği önemli rolü takdir etti.

Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki de İsrail'in Kudüs'n İslami ve kültürel kimliğini değiştirme çabalarına işaret ederek, bu projelerin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Düzenlenen basın toplantısında Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı Müdürü Şarkavi ile Fas'ın Filistin'de İmarı Destekleme Derneği Başkanı Buzeydi finansman anlaşmasını imzaladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Komitesinin Fas'taki saha kolu olarak faaliyet yürüten Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, Fas Kralı 2. Hasan'ın girişimiyle Filistin'e, özellikle de Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere maddi yardım sağlamak amacıyla 1998'de kuruldu. Kudüs Komitesi, hastane, sosyal ve eğitim merkezleri inşası gibi çeşitli faaliyetlerle Kudüs halkına destek olmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Filistin, Kudüs, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas, Doğu Kudüs'teki imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Fas, Doğu Kudüs'teki imar ve restorasyon projeleri için 1 milyon dolar bütçe ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement