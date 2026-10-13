Fas El-Cedide'de 17. At Biniciliği Festivali Türkiye'nin onur konukluğuyla başladı

Fas'ın El-Cedide kentinde, Türk ve yabancı süvarilerin katılımıyla düzenlenen 17. Uluslararası At Biniciliği Festivali başladı.

Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed, festivalin açılışını Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın da katıldığı törenle gerçekleştirdi.

Organizasyon komitesi tarafından bu yılki festivalin onur konukları Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman olarak belirlendi.

Açılış töreninde Veliaht Prens, Faslı ve yabancı süvari gruplarının sergilediği binicilik gösterilerini izledi.

Etkinlik kapsamında Fas'ın farklı bölgelerini temsil eden 18 grubun katılımıyla ülkenin köklü geleneksel binicilik sanatı "Teborida" gösterisi sunuldu.

Festivale dünyanın dört bir yanından katılan ekipler, sürat ve yetenek gösterileriyle süvarilerin ustalığını sergileyecek.

Program kapsamında kültür ve sanat seminerleri, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları ve gençlere yönelik eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlik alanında Fas geleneksel at süslemeleri, süvari kıyafetleri ve ekipmanlarının yer aldığı sergilerin yanı sıra farklı ülkelerden sanatçıların at temalı resim sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde ilk kez 2008 yılında düzenlenen ve her yıl tekrarlanan At Biniciliği Festivali, ülkede at yetiştiriciliğini geliştirmeyi ve binicilik sporunu desteklemeyi amaçlıyor.

Festival 18 Ekim'e kadar sürecek.