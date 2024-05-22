Fas\'ın Fes şehrindeki Dar Tabakhanesi: Geleneksel deri işleme yöntemini geleceğe taşıyor

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan Fas'ın Fes şehrindeki Dar Tabakhanesi, ülkede ayakta kalan 4 tabakhaneden biri olarak geleneksel deri tabaklama yönteminin geleceğe taşınmasını sağlıyor.

Tarihi 11. yüzyıla dayanan tabakhanede çalışan onlarca işçi, geçmişten bugüne aktarılan geleneksel usullerle kare veya yuvarlak taş kuyular içinde derileri işleyerek renklendiriyor.

Tabaklama işleminin yapıldığı taş kuyular, yüksek bir noktadan bakıldığında hem tarihi yapısı hem de renklendirme işlemi sırasında değişen su rengi dolayısıyla görsel zenginlik sunuyor.

Tabakhane bölümüne inildiğinde ise derinin yaydığı ağır koku yoğun şekilde hissediliyor. Bu nedenle turistlere, kokuyu bastırmak için nane yaprakları ikram ediliyor.

Her noktasında geleneksel dokunuşları barındıran deriler, geçirdikleri zahmetli işlemlerin ardından çanta ve terlik gibi birçok eşyanın yapımında kullanılması için atölyelere ve zanaatkarlara ulaştırılıyor.

Dar Tabakhanesi yüzlerce yıllık tarihe sahip

Geçmişte sayısı 100'ü bulan bu tabakhanelerin yaygınlığının zaman içerisinde azalması nedeniyle şu an ayakta kalan 4 tabakhane, geleneksel deri işleme tekniklerinin korunması ve geleceğe aktarılması konusunda büyük önem taşıyor.

Yüzyıllık tarihe sahip Dar Tabakhanesi'nin de Fas'taki bu gelenek ve zanaatı gelecek nesillere aktarmada önemli bir sembol olduğu ve bölgenin mirasına katkı sunduğu belirtiliyor.

Tabakhaneler, Fas'ın turistik açıdan görülmesi gereken yerlerinden ve fotoğrafçıların önemli ziyaret noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Yıl içerisinde binlerce kişinin ziyaret ettiği Fes şehrine, Türk Hava Yollarının 2005'te başlattığı Kazablanka ve 2019'da başlattığı Marakeş uçuşları ile direkt ulaşılabiliyor.