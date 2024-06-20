Fas'ın güneyinde 91 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Fas'ın güneyinde 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas'ın güneyinde bulunan Dahla şehri açıklarında, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından bir tekne kurtarıldı. Teknede bulunan 91 düzensiz göçmen, ilk yardım yapıldıktan sonra hukuki işlemler için güvenlik güçlerine teslim edildi. Fas, Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

20.06.2024 01:31
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Fas'ın güneyinde bulunan Dahla şehri açıklarında 91 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Sahra bölgesinde yer alan Dahla açıklarında bir teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Teknede 91 düzensiz göçmenin olduğu ifade edilen açıklamada, ilk yardım yapılan bu kişilerin daha sonra hukuki işlemler için güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ın güneyinde 91 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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