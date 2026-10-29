Fas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Fas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın başkenti Rabat'ta Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın başkenti Rabat'ta Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Fas hükümetini temsilen Hükümet Sözcüsü ve Ulusal Bölge Planlama ve Şehircilik Bakanı Samir Belfkih, çok sayıda ülkenin Rabat Büyükelçisi, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Faslı siyasiler, iş insanları ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Kılıç, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Fas arasındaki köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının önemini vurguladı.

Türkiye'nin Fas'ı ilk tanıyan ülkeler arasında olduğu belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene aynı zamanda Türkiye ile Fas arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının da 70. yıl dönümüne de tekabül etmektedir. Diplomatik ilişkilerimizin bu yetmiş yıllık geçmişi, aslında halklarımız ve devletlerimiz arasında beş asra yaklaşan dayanışmanın ve diplomatik temasların sadece modern zamandaki bir kesitidir."

İki ülke arasındaki bağların 70 senede de her alanda gelişmeye devam ettiğini belirten Kılıç, "5 milyar doları aşan ticaret hacmimizle, yerleşik 300'den fazla firmamızın Fas ekonomisinin katma değerini artırmasıyla, 1 milyar doları aşan Türk yatırımlarıyla, Fas'ın modernleşme hikayesinin aktif bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kılıç, her yıl yüz binlerce Türk ve Faslının birbirinin ülkesini ziyaret ettiğini, Türk üniversitelerinde her yıl 5 bin civarında Faslı öğrencinin okuduğunu söyledi.

Resepsiyonda 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan tek yabancı şehit Faslı Jawad Merroune'yi de anan Büyükelçi Kılıç, "İki halkı birbirine bağlayan kardeşliğin bir simgesi olarak Merroune'nin hatırasını daima yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Yunus Emre Enstitüsü Rabat Türk Kültür Merkezinin katkılarıyla Türk Devletleri Teşkilatı tarafından "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi vesilesiyle Ankara temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Katılımcılar arasında Ankara'ya 2 Türk Hava Yolları bileti hediye edilmesi için çekiliş yapıldı. Okçular Vakfı'ndan Beyzanur Şimşek'in geleneksel Türk okçuluğunu konuklara uygulamalı olarak tanıtması büyük ilgi gördü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, Faslı müzik grubu "Afnan" Türk sanat müziği eserlerini icra etti; Faslı ses sanatçısı Wafae El Moubarik de bazı popüler Türk şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA
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