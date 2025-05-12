Fas'ta 'Afrika Aslanı' Tatbikatı Başladı

Fas ordusu, ABD'nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "21. Afrika Aslanı" tatbikatının başladığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Afrika kıtasındaki en büyük askeri tatbikatlardan biri olarak kabul edilen Afrika Aslanı tatbikatının, 23 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Genelkurmay Başkanı sıfatıyla verdiği talimatlar doğrultusunda, Fas Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu, Afrika Aslanı tatbikatını ortaklaşa düzenlemektedir." ifadelerine yer verildi.

Tatbikatın açılış töreninin, katılımcı ülkelerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu Agadir'deki Güney Bölge Komutanlığı Karargahında düzenlendiğine yer verilen açıklamada, bu dönemin faaliyetleri arasında "çeşitli operasyonel alanlarda eğitim, katılımcı personele yönelik planlama, nükleer, radyolojik, biyolojik ve kimyasal arındırma gibi tatbikatların" yer aldığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında insani ve sosyal nitelikte paralel faaliyetlerin de gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, Agadir, Tantan, Tiznit, Tifnit, Kenitra ve Bin Cerir kentlerinde gerçekleştirilecek tatbikatlarla, "Fas ile ABD arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi, birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi ve çok uluslu bir ortamda müdahale kapasitesini artırmayı hedeflendiği; bu doğrultuda bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesinin amaçlandığı" kaydedildi.

Bu yılki tatbikata Fas ve ABD ordusunun yanı sıra Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan 30'dan fazla katılımcı veya gözlemci ülke katılıyor.

İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı.