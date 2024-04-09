Fas'ta Sivil Toplum Kuruluşu Bayram Namazında Filistin'e Destek Çağrısı Yaptı

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Fas'ta bir sivil toplum kuruluşu, bayram namazında "Bayramımız Filistin Olsun" etkinliği yapılması çağrısında bulundu.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu, sosyal medya hesabından "Gazze bizden biz Gazze'den" anlayışı çerçevesinde etkinlik yapılacağını duyurdu.

Tüm ülkede bayram namazına gidenlerin üzerlerine Filistin şalı ve kefiyesi giymelerini isteyen kuruluş, Fas halkından cadde ve sokakları, evleri Filistin bayrakları ve sembolleriyle süslemelerini istedi.

Gazze'ye ve Filistin'e destek amaçlı yapılan faaliyette çekilen fotoğrafların sosyal medya hesaplarından paylaşılması talep edildi.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.