Fas'ta binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Fas'ta binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Fas\'ta binlerce kişi Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi

Fas'ın Miknes kentinde binlerce kişi, Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin organize ettiği etkinlikte bir araya geldi. Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşına son verilmesi ve Uluslararası Adalet Divanı kararına uyulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

03.06.2024 00:35
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Fas'ın Miknes kentinde binlerce kişi Filistin'e destek amacıyla yürüdü.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin organize ettiği etkinlikte binlerce Faslı, El Hedim Meydanı'nda toplandı.

"İsraille normalleşme ihanettir, Soykırım savaşını durdurun, Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Filistin ve Hamas'ı destekleyen, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Yürüyüşte, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşına" son vermesi ve Uluslararası Adalet Divanı kararına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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