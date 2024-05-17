Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenledi - Son Dakika
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Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenledi

Fas\'ta Binlerce Kişi Gazze\'ye Destek Gösterileri Düzenledi

Fas'ın başkenti Rabat başta olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi Gazze'ye destek gösterileri düzenledi. Ülkede, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine "Filistin... 76 yıllık trajedi ve direniş" sloganıyla düzenlenen Gazze'ye destek gösterileri 32'nci haftasında da devam etti. Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla binlerce Faslı, cuma namazı sonrası Marakeş, Zayu, Fez, Tanca, Vacde, Burkan, Kuneytıra, Asifi ve Kazablanka kentlerinde Gazze'ye destek için gösteri yaptı. İsrail'in Gazze halkına uyguladığı ablukayı kaldırmasını, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasını ve Filistinlilerin hayatını tehdit eden açlığın sona erdirilmesini isteyen göstericiler, sık sık "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Hepimizin canı direnen Gazze'ye feda olsun" ve "Gururlu Filistin'e Fas'tan selam" şeklinde sloganlar attı. Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 Filistinli yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

17.05.2024 19:21
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Fas'ın başkent Rabat başta olmak üzere birçok kentinde binlerce kişi Gazze'ye destek gösterileri düzenledi.

Ülkede, Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine "Filistin... 76 yıllık trajedi ve direniş" sloganıyla düzenlenen Gazze'ye destek gösterileri 32'nci haftasında da devam etti.

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yılı dolayısıyla binlerce Faslı, cuma namazı sonrası Marakeş, Zayu, Fez, Tanca, Vacde, Burkan, Kuneytıra, Asifi ve Kazablanka kentlerinde Gazze'ye destek için gösteri yaptı.

İsrail'in Gazze halkına uyguladığı ablukayı kaldırmasını, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasını ve Filistinlilerin hayatını tehdit eden açlığın sona erdirilmesini isteyen göstericiler, sık sık "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Hepimizin canı direnen Gazze'ye feda olsun" ve "Gururlu Filistin'e Fas'tan selam" şeklinde sloganlar attı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Marakeş, İsrail, Çocuk, Gazze, Fas, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Binlerce Kişi Gazze'ye Destek Gösterileri Düzenledi - Son Dakika

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