Fas'ta binlerce öğrenci Gazze ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi

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Fas'ın birçok üniversitesinde binlerce öğrenci, İsrail'in bir yıldır soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek gösterisi düzenledi.

Ülkedeki en büyük öğrenci birliği olan Fas Ulusal Öğrenci Birliğinin çağrısı üzerine Fas ile İsrail arasındaki normalleşmeye son verilmesi talebiyle üniversitelerde bir günlük greve gidildi.

İsrail'in bir yıldır soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi ve Lübnan'a destek için Marakeş, Kenitra, Vecde, El-Cedide ve Agadir gibi kentlerde düzenlenen gösterilere binlerce öğrenci katıldı.

Gösteriler sırasında öğrenciler, "Ey şehit rahat uyu, mücadeleye devam edeceğiz", "Fas'tan gururlu Gazze'ye selam", "Fas ve Filistin iki değil, tek halk" şeklinde sloganlar attı.

Öğrenciler ayrıca Filistin bayraklarının yanı sıra aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve eski Hamas lideri İsmail Heniyye'nin de bulunduğu Gazze'deki direniş liderlerinin fotoğraflarını taşıdı.