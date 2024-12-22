Fas'ta doktorlar İsrail'in Gazze'de "sağlık çalışanlarını hedef almasını" protesto etti

Güncel

Fas'ın başkenti Rabat'ta doktorlar İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 45 binden fazla kişiyi öldürdüğü saldırıları protesto etti.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen eyleme doktorların yanı sıra hemşireler, eczacılar ve tıp öğrencileri de katıldı.

Başkent Rabat'ta parlamento binası önünde düzenlenen gösteride Filistin bayrakları taşıyan beyaz önlüklü sağlık çalışanları, "Siyonistlerin hastaneleri hedef alan saldırılarını kınıyoruz", "Gazze'deki sağlık çalışanları görevlerini yerine getiriyor ve şehit olarak göklere yükseliyor" yazılı pankartlar açtı.

İsrail'in Gazze'de sağlık personelini, ilk yardım ekiplerini ve ambulansları hedef almasını, hastane ve diğer sağlık kurumlarını bombalamasını kınayan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in yıkıcı saldırılar düzenlediği, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan soykırıma karşı ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi de İsrail saldırılarına direniyor.

Düşük bir kapasiteyle faaliyet göstermeye çalışan hastanenin Müdürü Husam Ebu Safiye, "Hastane sürekli yoğun şekilde ateş altında, keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. İsrail ordusu bu sağlık kurumuna askeri hedef gibi muamele ediyor. Yalnızca insani yardım hizmeti veren küçük bir hastane olmasına rağmen duvarları mermi ve füze izleriyle dolu." açıklamasında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş de İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yönetimini hastaneyi derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.