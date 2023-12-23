Fas\'ta Filistin\'e Destek Gösterileri

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Fas'ın pek çok kentinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı.
Tanca, Kazablanka, Fes, Agadir, Vecde ve Hanifra kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.
Göstericiler, Filistin'e ve direnişe destek veren dövizler taşıdı, Filistinlilerin vatanlarından tehcir edilmesini reddeden sloganlar attı.
Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleniyor.
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