Fas'ta Filistinli Esirler Günü Yürüyüşü - Son Dakika
Fas'ta Filistinli Esirler Günü Yürüyüşü

19.04.2026 17:21
Rabat'ta düzenlenen yürüyüşte, Filistin direnişi ve esirlerin serbest bırakılması talep edildi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Filistinli Esirler Günü dolayısıyla ve Mescid-i Aksa'ya destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu ile Fas Filistin'e Destek Cephesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, tarihi Bab el-Had Meydanı'ndan başlayarak Parlamento binasına doğru ilerledi.

Ülkenin farklı kentlerinden gelen yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa fotoğrafları taşıdı.

Göstericiler yürüyüş boyunca Filistin direnişine destek sloganları atarken, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Mescid-i Aksa'nın korunması çağrısında bulundu.

Katılımcılar ayrıca, İsrail Meclisinin Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasının önünü açan düzenlemesinin geri çekilmesini talep etti.

İsrail'in katliamlarını protesto eden binlerce Faslı, hükümetten İsrail ile normalleşmenin durdurulmasını talep etti. Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı duruşu sık sık atılan sloganlarla desteklendi.

Yürüyüşe katılan Muhammed El Fassi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas halkının Filistin davasıyla dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Bugün burada öğrencilerden mühendislere kadar farklı kesimlerden insanlar Gazze, Filistinli esirler ve Mescid-i Aksa için bir araya geldi." dedi.

Gösteriye katılan 18 yaşındaki Semah Şatibi ise öğrenci inisiyatifi olarak yürüyüşte yer aldıklarını belirterek, Filistin davasına yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şatibi, sosyal medya platformları üzerinden faaliyet gösteren bir öğrenci grubu olarak Filistin davasını savunduklarını ve genç nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistinli Esirler Günü

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak ilan etmişti.

Filistinliler her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlar düzenleyerek, tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 600'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor. Tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığı, bu nedenle onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Filistinli Esirler Günü Yürüyüşü - Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan Ederson’a dev tepki Sinirden kendini yere attı Kerem Aktürkoğlu'ndan Ederson'a dev tepki! Sinirden kendini yere attı
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Ederson’a Derya Uluğ bile dayanamadı Ünlü sanatçıdan büyük sitem Ederson'a Derya Uluğ bile dayanamadı! Ünlü sanatçıdan büyük sitem

17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
16:55
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
15:18
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
