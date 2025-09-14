Fas'ta Gazze için Büyük Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta Gazze için Büyük Gösteri

14.09.2025 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın Tanca ve Agadir kentlerinde, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı soykırım ile açlığı protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Fas'ın Tanca ve Agadir kentlerinde, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere uyguladığı soykırım ile açlığı protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Fas Destek ve Yardım Girişimi'nin çağrısı üzerine binlerce Faslı, ülkenin kuzeyindeki Tanca ile güneyindeki Agadir kentlerinde bir araya geldi.

İnsan hakları aktivistleri ile hukukçuların da aralarında bulunduğu binlerce Faslı, Tunus'tan Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkan ve daha önce İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu'na desteklerini dile getirdi.

Göstericiler, abluka altındaki Gazze'de devam eden İsrail'in soykırım ve açlık dayatma politikalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Fas ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Ey şehit sen rahat uyu, kavgayı biz sürdüreceğiz", "Yazıklar olsun Gazze yıkılıyor", "Filistin direniyor" ve "Açlığa ve soykırıma hayır" sloganları attı.

Agadir kentindeki göstericiler gece saatlerine kadar gösteriyi sürdüreceklerini belirtirken, Tanca kentindeki göstericiler de kentin cadde ve sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Küresel Sumud Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

İsrail, ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürüyor ve Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulmasına yönelik çağrı ve emirlerini dikkate almıyor.

Bu saldırılar sonucunda 64 bin 656 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 163 bin 503 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi ve 141'i çocuk olmak üzere 404 Filistinli kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, gazze, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Gazze için Büyük Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 00:45:27. #7.11#
SON DAKİKA: Fas'ta Gazze için Büyük Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.