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Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterisi: İsrail ile Normalleşme Anlaşması İptal Edilsin - Son Dakika
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Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterisi: İsrail ile Normalleşme Anlaşması İptal Edilsin

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla düzenlenen gösteride, Gazze'ye destek verildi ve İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasının iptal edilmesi talep edildi. Göstericiler, uluslararası toplumu Gazze'deki sivil halkın korunması için müdahaleye çağıran pankartlar açtı ve Fas-İsrail normalleşme anlaşmasının iptalini talep eden dilekçeler dağıtıldı.

Fas\'ta Gazze\'ye Destek Gösterisi: İsrail ile Normalleşme Anlaşması İptal Edilsin
24.01.2024 - 23:59,
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Fas'ta, abluka ve işgal altındaki Gazze'yle dayanışma ve İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasının iptali talebiyle gösteri düzenlendi.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gazze'yi destekleyen sloganlar atarak, ülkelerinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasının iptal edilmesini istedi.

Batı ülkelerinin İsrail'e sunduğu sınırsız desteği kınayan göstericiler, uluslararası toplumu Gazze'de sivilleri hedef alan savaşın durdurulması için müdahaleye çağıran ifadelerin yazılı olduğu pankartlar açtı.

Gösteriye katılanlara, imzalamaları için Fas-İsrail normalleşme anlaşmasının iptalini talep eden dilekçeler dağıtıldı.

Fas ile İsrail, Rabat'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında diplomatik ilişkileri yeniden başlatmayı öngören normalleşme anlaşmasını 10 Aralık 2020'de imzalamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her gün Fas'ın farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterisi: İsrail ile Normalleşme Anlaşması İptal Edilsin - Son Dakika
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