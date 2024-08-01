Fas'ta Hamas lideri Heniyye'ye suikastı ve İsrail'in Gazze saldırılarını kınayan protesto düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta Hamas lideri Heniyye'ye suikastı ve İsrail'in Gazze saldırılarını kınayan protesto düzenlendi

Fas'ın Kazablanka kentinde binlerce kişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını ve İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarını kınayan protesto düzenledi.

01.08.2024 07:00
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Fas'ın Kazablanka kentinde binlerce kişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını ve İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarını kınayan protesto düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Filistin Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Kazablanka kentinin meydanını doldurdu.

Göstericiler, siyasi suikastları reddettiklerini ifade eden, Arap ve İslam dünyasına bu duruma son verilmesi için müdahale çağrısında bulunan pankartlar taşıyarak, Filistinlileri desteklemek amacıyla "Fas'tan selamlar şehit Heniyye'ye", "Fas'tan selamlar gururlu Gazze'ye", "Fas ve Filistin iki halk değil, tek halktır" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, Heniyye'nin yanı sıra Mescid-i Aksa'nın ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile Filistin bayrağı taşıdı.

Fas'taki Feza İnsan Hakları Derneği Başkanı Mustafa el-Muni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin Heniyye'nin suikastını kınamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Muni, "Bu suikasta rağmen direniş kararlılığını koruyor. Kurtuluş süreci devam edecek ve Filistin topraklarını, tüm değerleri yok eden İsrail işgalinden temizleyecek bir başka lider çıkacaktır." diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Fas, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Hamas lideri Heniyye'ye suikastı ve İsrail'in Gazze saldırılarını kınayan protesto düzenlendi - Son Dakika

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