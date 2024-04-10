Fas'ta İsrail'e Karşı Gazze Şeridi Gösterisi Düzenlendi

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Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırarak zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma amacıyla gösteri organize edildi.

Filistin'i Destekleme ve (İsrail'le) Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi tarafından dün akşam "Bayramınız onur bayramı" sloganı altında Tanca kentinde tertip edilen gösteriye yüzlerce Faslı katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorunlu göçe tabi tutulması yönündeki İsrail planının durdurulması talebi dile getirildi.

Faslılar, "Süsümüz kufiye, bayramımız Filistin", "Şevval ayında yok olacak işgal", "Gazze'ye kutlu olsun, bayramınız onur bayramı", "Erleri tebrik ediyoruz, işgali reddediyoruz." şeklinde sloganlar attı.

Arap ülkelerinin Filistin halkının yaşadığı korkunç vahşet karşısında sessizliğe gömüldüğüne vurgu yapan göstericiler, Gazze başta olmak üzere Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.