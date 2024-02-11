Fas\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Güncel

Fas'ta on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarını protesto için gösteri düzenledi.

Başkent Rabat'taki meydanda toplanan Faslılar, parlamento binasının bulunduğu 5.Muhammed Caddesi'ne doğru yürüdü.

Fas ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler ayrıca üzerinde Mescid-i Aksa ve Gazze'de öldürülenlerin fotoğraflarının olduğu dövizler taşıdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarının derhal son bulmasını isteyen göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı.

Eyleme katılan bazı çocuklar da desteklerini, Filistin kefiyesi ve Filistin bayrağının renklerine sahip kıyafetler giyerek gösterdi.

Milletvekilleri, siyasiler, çeşitli meslek grupları ve her yaştan vatandaşın katıldığı eylemde göstericiler, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin halkına katliamları karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.